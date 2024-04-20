Исходный код The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 утек в сеть Злоумышленники, взломавшие сервер...

Исходный код The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 утек в сетьЗлоумышленники, взломавшие серверы CD Projekt RED в 2021 году, выложили в сеть архивы с исходным кодом сразу нескольких игр студии — «Ведьмак 3», Cyberpunk 2077 и Gwent.