НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Исходный код The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 утек в сеть Злоумышленники, взломавшие сервер...

Исходный код The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 утек в сеть Злоумышленники, взломавшие сервер...

Исходный код The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 утек в сетьЗлоумышленники, взломавшие серверы CD Projekt RED в 2021 году, выложили в сеть архивы с исходным кодом сразу нескольких игр студии — «Ведьмак 3», Cyberpunk 2077 и Gwent.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх