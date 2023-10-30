Мэр Москвы Собянин: благоустройство парка «Яуза» завершили приблизительно на 90%

Работы по благоустройству парка «Яуза» в Москве закончили почти на 90%. О преображении 20-километровой зеленой территории, рядом с которой проживает более миллиона человек, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.
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