В Архангельске произошло смертельное ДТП: погиб мотоциклист

Рассказываем, что известно о смертельном ДТП в Архангельске, в котором погиб мотоциклист.Утром, 19 июля в Архангельске произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля УАЗ и мотоцикла REGULMOTO.