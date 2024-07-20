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Царьград

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В Архангельске произошло смертельное ДТП: погиб мотоциклист

В Архангельске произошло смертельное ДТП: погиб мотоциклист

Рассказываем, что известно о смертельном ДТП в Архангельске, в котором погиб мотоциклист.Утром, 19 июля в Архангельске произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля УАЗ и мотоцикла REGULMOTO.

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