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В интернете продают легендарные горные лыжи за миллион рублей

В интернете продают легендарные горные лыжи за миллион рублей

В интернтете размещено объявление о продаже «легендарных горных лыж». Владелец планирует выручить за них один миллион рублей.

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