В Москве переселили многодетную семью, которая поселилась в подъезде

Об этом сообщили в столичном департамента труда и соцзащиты населения.фото: t.me/moscowproc--> Многодетной семье, которая жила в подъезде дома на Тагильской улице в Москве, помогут переехать и решить юридические вопросы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии