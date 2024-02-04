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В Москве переселили многодетную семью, которая поселилась в подъезде

В Москве переселили многодетную семью, которая поселилась в подъезде

Об этом сообщили в столичном департамента труда и соцзащиты населения.фото: t.me/moscowproc--> Многодетной семье, которая жила в подъезде дома на Тагильской улице в Москве, помогут переехать и решить юридические вопросы.

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