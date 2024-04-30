У 400 бывших иностранцев за полгода отобрали гражданство РФ

Они перестали быть гражданами России из-за преступлений. После вступления в силу нового закона о гражданстве 26 октября 2023 года МВД России аннулировало паспорта РФ 398 бывших иностранных граждан за совершение ими преступлений.
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