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У 400 бывших иностранцев за полгода отобрали гражданство РФ

У 400 бывших иностранцев за полгода отобрали гражданство РФ

Они перестали быть гражданами России из-за преступлений. После вступления в силу нового закона о гражданстве 26 октября 2023 года МВД России аннулировало паспорта РФ 398 бывших иностранных граждан за совершение ими преступлений.

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Комментарии
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Valentina hohlova
с такими темпами страна Росия с таким названием не останется.
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14 час.

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