Октябрь – самое время реветь: у благородного оленя в Крыму в разгаре сезон брачных поединков

Октябрь – самое время реветь: у благородного оленя в Крыму в разгаре сезон брачных поединковУслышите в лесу громкие трубные звуки похожие на рев медведя, – не пугайтесь, но будьте осторожны - в период гона олень может быть весьма агрессивен и даже может напасть на человека.