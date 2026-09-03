Брянские известия
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Брянские известия

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Образцовый кабинет распахнет двери на брянском заводе «ЛДС»

На брянском заводе «Локомотив-Дизель-Сервис» для гостей создадут образцовый кабинет. Предприятие  проводит экскурсии для брянских студентов и школьников, гостей из Москвы, других регионов.

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