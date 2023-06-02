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Ничего святого у них нет: Украинские солдаты расстреливают жителей Запорожья за попытку эвакуации

Ничего святого у них нет: Украинские солдаты расстреливают жителей Запорожья за попытку эвакуации

Командир подразделения батальона «Крым» сообщил, что солдаты ВСУ расстреливают мирных жителей Запорожской области при попытке покинуть зону боевых действий.

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