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Царьград

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Советник президента Бразилии призвал сохранить блок БРИКС

Советник президента Бразилии призвал сохранить блок БРИКС

В программе «Разговор с Корреа» Селсу Аморим обсудил значение БРИКС, его банк и валютные планы. Дмитрий Песков и Василий Кашин добавили важные детали о расчётах и роли альтернативных систем.

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