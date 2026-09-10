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Десятки ролей до совершеннолетия: 8 самых востребованных юных актёров российского кино

Десятки ролей до совершеннолетия: 8 самых востребованных юных актёров российского кино

Многие взрослые актёры годами ждут своего шанса, довольствуясь эпизодами и скромной фильмографией. А эти юные исполнители успевают собрать внушительный список работ ещё до того, как получить школьный аттестат.

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