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Сырский рассказал о сложном для ВСУ положении в Харьковской области

Сырский рассказал о сложном для ВСУ положении в Харьковской области

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил в своем Telegram-канале, что подразделения украинских войск, которые пытаются удержать свои позиции в Харьковской области, испытывают значительные сложности.

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