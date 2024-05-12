Сырский рассказал о сложном для ВСУ положении в Харьковской области

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил в своем Telegram-канале, что подразделения украинских войск, которые пытаются удержать свои позиции в Харьковской области, испытывают значительные сложности.
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