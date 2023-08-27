Ротенберг: ведём переговоры с IIHF, чтобы как можно быстрее играть на чемпионатах мира

Главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что ведутся переговоры с Международной федерацией хоккея (IIHF), чтобы сборная России как можно быстрее вернулась на международные соревнования.
Главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что ведутся переговоры с Международной федерацией хоккея (IIHF), чтобы сборная России как можно быстрее вернулась на международные соревнования.
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