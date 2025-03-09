Российские дилеры бьют тревогу — по их словам китайцы убивают бизнес

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Чепуха от жадающих дилеров. Внимание к капиталистической системе Китая под «коммунистическим» ярлыком. Китай — это развитая капиталистическая экономика, интегрированная в мировой рынок. Заработная плата неквалифицированных рабочих на китайских фабриках составляет всего 300 долларов в месяц (или меньше), что составляет небольшую часть минимальной заработной платы в западных странах. Заводская цена товара, произведённого в Китае, составляет порядка 10% от розничной цены в западных странах. Следовательно, наибольшая доля прибыли от дешёвой рабочей силы в Китае достаётся дистрибьюторам и розничным продавцам в западных странах. Я думаю так же и в России. Импорт из Китая — это прибыльная много триллионная операция. Она является источником огромной прибыли и богатства для дилеров в разных странах, потому что потребительские товары, импортируемые из Китая с его низкой заработной платой, часто продаются в розницу по цене, более чем в десять раз превышающей их себестоимость. Дюжина дизайнерских футболок, произведённых в Китае, будет продаваться по заводской цене FOB по 36 долларов за дюжину (3 доллара за футболку). Как только они попадут в торговые центры, каждая футболка будет продаваться по 30 долларов и более, что примерно в десять раз превышает заводскую цену. Оптовые и розничные дистрибьюторы получают огромные доходы. «Не производители» а торговцы извлекают выгоду из низкой себестоимости товаров, произведённых в Китае. (Мишель Чоссудовский, «Глобализация бедности и новый мировой порядок», 🤣😂