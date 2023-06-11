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В Севастополе проходят учения Черноморского флота

В Севастополе проходят учения Черноморского флота

Противодиверсионные учения проводит Черноморский флот в Севастополе, 11 июня сообщил губернатор города Михаил Развозжаев в своем Telegram-канале.

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