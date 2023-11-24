Месть за товарищей: раскрытие «Офицерами России» причин расстрела ВСУ нацбата «Азов»* Елена ВайленкоВ артиллерийских ударах со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по позициям националистического подразделения «Азов»*, возможно, стоит увидеть ответную реакцию на действия «Азова»* в лице их заградотрядов.