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Царьград

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Фобос прогнозирует задержку отопительного сезона в Москве до 20 октября

Фобос прогнозирует задержку отопительного сезона в Москве до 20 октября

Из-за аномально тёплой осени отопительный сезон в Москве может начаться позже, в период с 15 по 20 октября.

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