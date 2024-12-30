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Летевший в Новосибирск самолёт S7 экстренно сел в Братске из-за смерти пассажира

Летевший в Новосибирск самолёт S7 экстренно сел в Братске из-за смерти пассажира

По словам очевидцев, мужчина скончался прямо в кресле, не подав виду, что ему плохо.Самолёт Boeing 737 авиакомпании S7 Airlines, летевший 30 декабря из Южно-Сахалинска в Новосибирск, неожиданно приземлился в аэропорту Братска.

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