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Аргументы и Факты

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Диетолог Редина рассказала, что есть в течение дня для сохранения энергии

Диетолог Редина рассказала, что есть в течение дня для сохранения энергии

Умеренные порции с белком, клетчаткой и сложными углеводами помогают дольше сохранять сытость и избегать резкого упадка энергии после еды, рассказала интернет-изданию Regions диетолог Ольга Редина.

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