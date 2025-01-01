Starhit.ru — са...
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Starhit.ru — сайт о жизни звезд и не только!

1 245 подписчиков

Сияющая Алла Пугачева в черном ушла в отрыв с Максимом Галкиным* во время празднования Нового года

Сияющая Алла Пугачева в черном ушла в отрыв с Максимом Галкиным* во время празднования Нового года

Алла Пугачева и Максим Галкин* весело встретили Новый год где-то за границей. Соответствующее видео юморист опубликовал в личном блоге.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх