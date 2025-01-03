Итоги ушедшего года в прокси-войне Запада против России на Украине лучше всех обрисовал в своем предновогоднем интервью изданию Stratpol полковник французской авиации, кавалер ордена Почетного легиона и национального ордена "За заслуги" Режи Шамань.
Страшная месть за побеждённую Украину: Запад решился на немыслимое
Комментарии
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Александр Симаков
Фольксваген к нам не бежит, потому что тогда Америка тот Вольксваген так задушит, что от Фольксвагена только воспоминания останутся.
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8 час.
Андрей Соловьев
А где вы 1,5 миллиарда насчитали ?
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6 час.
ВЛАДИМИР К
Мля. Забодали. Привязать к подлодке плуг и перепахать всё дно с их кабелями хреновыми. Ах да, ещё в туннеле под ла маншем дырку проковырять, в самый пик его загрузки.🤗
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5 час.
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