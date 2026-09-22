В Кенозерье завершилась крупнейшая смена плотницкой школы «Пора Топора»

За 12 дней 15 участников из разных городов России и Беларуси построили два амбара из круглого леса, а набор на новую смену, которая пройдет с 3 по 15 октября, уже открыт.
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