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Регион 29

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В Кенозерье завершилась крупнейшая смена плотницкой школы «Пора Топора»

За 12 дней 15 участников из разных городов России и Беларуси построили два амбара из круглого леса, а набор на новую смену, которая пройдет с 3 по 15 октября, уже открыт.

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