Economist: Орбан и Вилдерс не дадут Украине вступить в Евросоюз

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также кандидат на пост главы кабмина Нидерландов и лидер Партии свободы (PVV), которая одержала победу на выборах в палату представителей страны, Герт Вилдерс не допустят вступления Украины в Европейский союз.