Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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    да на хрен он нужен.Извиняюсь перед р...

Economist: Орбан и Вилдерс не дадут Украине вступить в Евросоюз

Economist: Орбан и Вилдерс не дадут Украине вступить в Евросоюз

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также кандидат на пост главы кабмина Нидерландов и лидер Партии свободы (PVV), которая одержала победу на выборах в палату представителей страны, Герт Вилдерс не допустят вступления Украины в Европейский союз.

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