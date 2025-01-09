Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть, сообщила Симоньян

Российский кинорежиссер и телеведущий Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть, на данный момент он находится в коме, сообщила его жена, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян 9 января в Telegram-канале.
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