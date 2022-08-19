«Один из главных праздников августа»: православные россияне отмечают Яблочный Спас

Православные отмечают сегодня в России Яблочный Спас, а также праздник Преображения Господня. В этот день верующие ходят на утреннюю службу в церковь и освящают яблоки из нового урожая, а выполнять работы в саду или по дому не рекомендуется.
Православные отмечают сегодня в России Яблочный Спас, а также праздник Преображения Господня. В этот день верующие ходят на утреннюю службу в церковь и освящают яблоки из нового урожая, а выполнять работы в саду или по дому не рекомендуется.
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