«Перезагрузку» по Швабу начнут с искусственного голода

Опасные игры с экономикой Европы могут привести к драматическим последствиям Прогнозисты не без основания предрекают, что в уже скором будущем не нефть, не газ, не деньги и даже не золото получат статус ключевого продукта.
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