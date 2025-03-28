Администрация Трампа выдвинула Киеву ультиматум по выборам и мобилизации

Ультиматум о необходимости выборов на Украине и приостановке мобилизации на время перемирия выдвинула Киеву администрация президента США Дональда Трампа, 28 марта со ссылкой на источник в офисе Владимира Зеленского написал украинский телеграм-канал «Резидент».