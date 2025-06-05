Россиянок больше всего бесят фразы "Будь проще" и "Я перезвоню" от мужчин

Случайная фраза партнера может задеть за живое или даже стать причиной конфликта. Исследование дейтинг-сервиса Mamba это подтверждает: с этим сталкиваются 64% женщин и 59% мужчин, причем минимум раз в месяц.
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