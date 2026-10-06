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Корги повторил известное фото бегуна Усэйна Болта

Корги повторил известное фото бегуна Усэйна Болта

Пятилетний пёс по кличке Бананчик вырвался вперёд на ежегодном забеге корги. Перед финишем он оглянулся на соперников почти так же, как спортсмен Усэйн Болт в своём победном забеге на Олимпиаде-2016.

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