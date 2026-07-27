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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мичков и «Филадельфия» не ведут переговоры о контракте: «Следующий сезон будет решающим. У меня не было отпуска, работал по индивидуальной программе»

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков заявил, что не ведет переговоров с клубом о новом контракте.

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