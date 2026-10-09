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Газета.ру

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Основателя "Рыбаря" Михаила Звинчука и его команду отпустили в Черногории

Основателя "Рыбаря" Михаила Звинчука и его команду отпустили в Черногории

Михаил Звинчук (справа) во время задержания в Черногории, 9 октября 2026 года © RVvoenkor/Telegram Основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука и его коллег освободили после задержания в Черногории и решили выслать из страны «по соображениям национальной безопасности».

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