Основателя "Рыбаря" Михаила Звинчука и его команду отпустили в Черногории

Михаил Звинчук (справа) во время задержания в Черногории, 9 октября 2026 года © RVvoenkor/Telegram Основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука и его коллег освободили после задержания в Черногории и решили выслать из страны «по соображениям национальной безопасности».