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Минометные расчеты ВВО провели боевые стрельбы в составе разведывательно-огневого контура на полигоне в Забайкалье

Минометные расчеты ВВО провели боевые стрельбы в составе разведывательно-огневого контура на полигоне в Забайкалье

На полигоне «Борзя-Новая» в Забайкальском крае минометные расчеты мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, провели стрельбы с закрытых огневых позиций по различным целям.

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