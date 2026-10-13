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Иркутск Сегодня

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Новые маршруты и сокращение интервалов: как изменится общественный транспорт Ленинского округа Иркутска к 2031 году

Развитие транспортной сети Ленинского округа обсудили в Комитете городского обустройства под председательством начальника управления пассажирскими перевозками Татьяны Васильевны Писарик.

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