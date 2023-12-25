Военный эксперт Шмидт назвал победу России в СВО вероятной

Заморозка конфликта на Украине является наиболее вероятным исходом противостояния. Об этом заявил Мэттью Шмидт, преподаватель стратегического планирования в школе военных исследований армии Соединенных Штатов, его слова передает телеканал CNN.
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