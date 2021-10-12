Почему в России растут цены на продукты

Кто перегрел цены в России? Где правда, Минфин? Откуда взялся рост внутреннего спроса, породивший рост цен? Даже его скачкообразный рост в определенные временные интервалы не может оправдывать роста цен: если народ запасся продуктами, заметим, длительного хранения, например, в январе, значит, спрос на них в какой-то другой промежуток времени будет снижен.
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