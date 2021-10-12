ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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Почему в России растут цены на продукты

Почему в России растут цены на продукты

Кто перегрел цены в России? Где правда, Минфин? Откуда взялся рост внутреннего спроса, породивший рост цен? Даже его скачкообразный рост в определенные временные интервалы не может оправдывать роста цен: если народ запасся продуктами, заметим, длительного хранения, например, в январе, значит, спрос на них в какой-то другой промежуток времени будет снижен.

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Валерий Вадимов
жадность производителей и посредников,и беззубый контроль всяких надзоров,фасов..вернее вообще их отсутствие...набибулина ,сыпающая непонятными терминами отличилась..из-за прошлогоднего локдауна..народ сидел по домам...сэкономили 2 триллиона..теперь побежали тратить..вот и цены вздрючнулись..на самом деле все хотят отбить прошлогодние убытки...у вех золотой телец в душах...вместо совести

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