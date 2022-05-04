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47 очков Моранта помогли «Мемфису» обыграть «Голден Стэйт»

47 очков Моранта помогли «Мемфису» обыграть «Голден Стэйт»

«Гриззлиз» сравняли счет в полуфинальной серии плей-офф Западной конференции. В ночь на 4 мая в Мемфисе (штат Теннесси, США) прошел второй матч полуфинальной серии Западной конференции, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимали «Голден Стэйт Уорриорз».

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