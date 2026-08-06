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Царьград

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Пашинян: не прошедшие аттестацию учителя не должны работать в школах

Пашинян: не прошедшие аттестацию учителя не должны работать в школах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания правительства в четверг заявил, что для педагогических работников, которые неоднократно не смогли пройти аттестацию, не должно существовать исключений или послаблений.

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