Пашинян: не прошедшие аттестацию учителя не должны работать в школах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания правительства в четверг заявил, что для педагогических работников, которые неоднократно не смогли пройти аттестацию, не должно существовать исключений или послаблений.
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