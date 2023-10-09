На рынках теперь снова актуальны контрольные весы и калькулятор. Как нас дурачат

ФОТО: KATJA KREDER/GLОBALLООKPRЕSS ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ "РУССКИЕ ВСЁ СЪЕДЯТ!": ВМЕСТО СПЕЦИЙ МИГРАНТЫ ПРОДАЮТ МОЛОТЫЙ НАВОЗ Наглость рыночных торговцев зашкаливает – в попытках заработать как можно больше они воскресили давно забытые дикие методы обмана покупателей.
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