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Позитив для оптимистов

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На рынках теперь снова актуальны контрольные весы и калькулятор. Как нас дурачат

На рынках теперь снова актуальны контрольные весы и калькулятор. Как нас дурачат

ФОТО: KATJA KREDER/GLОBALLООKPRЕSS ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ "РУССКИЕ ВСЁ СЪЕДЯТ!": ВМЕСТО СПЕЦИЙ МИГРАНТЫ ПРОДАЮТ МОЛОТЫЙ НАВОЗ Наглость рыночных торговцев зашкаливает – в попытках заработать как можно больше они воскресили давно забытые дикие методы обмана покупателей.

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