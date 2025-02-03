Катастрофа самолёта в Вашингтоне могла показаться пассажирам "бесконечной" – нейропсихологи

По мнению специалистов, это связано с тем, что в состоянии сильного стресса мозг начинает работать активнееПассажиры самолёта Bombardier CRJ700, который в воздухе столкнулся с военным вертолётом над Вашингтоном, не погибли мгновенно.
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