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Катастрофа самолёта в Вашингтоне могла показаться пассажирам "бесконечной" – нейропсихологи

Катастрофа самолёта в Вашингтоне могла показаться пассажирам "бесконечной" – нейропсихологи

По мнению специалистов, это связано с тем, что в состоянии сильного стресса мозг начинает работать активнееПассажиры самолёта Bombardier CRJ700, который в воздухе столкнулся с военным вертолётом над Вашингтоном, не погибли мгновенно.

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