ФОТО: SAMUEL CORUM - POOL VIA CNP/CONSOLIDATED NEWS PHOTOS/GLOBAL LOOK PRESS МАРК АНДРЕЕВ Джо Байден руководит сверхдержавой, но не контролирует собственный организм.
ВЕСЬ МИР ЖДЁТ, КОГДА ОН ОБМОЧИТСЯ. ЧТО ДУМАЕТ ПСИХОТЕРАПЕВТ ПРО ПРЕЗИДЕНТА США
Комментарии
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Валерий Фоменков
Должность президента в империи зла сша чисто номинальная, и он ничего не решает, а только озвучивает чужие решения. Вспомним Обаму и Трампа. Два предыдущих президента находились в здравом уме и при трезвой памяти, но, опять же, абсолютно ничего самостоятельно не решали. Так что без разницы, кто является президентом сша. Другое дело, что даже просто смотреть на идиота противно.
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9 мин.
Александр Салтановский
Да, глядя на то что происходит в самом пиндостАне, с Вами трудно не согласиться!
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7 мин.
М
Мария
Многое зависит всё же от личности Президента. Вспомним Рузвельта. От него многое зависело. А сейчас у них каждый новый президент слабее предыдущего. Дошло до того, что действительно вместо президентов - пустое место. Система деградировала.
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2 мин.
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