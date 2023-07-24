ВЕСЬ МИР ЖДЁТ, КОГДА ОН ОБМОЧИТСЯ. ЧТО ДУМАЕТ ПСИХОТЕРАПЕВТ ПРО ПРЕЗИДЕНТА США

Валерий Фоменков

Должность президента в империи зла сша чисто номинальная, и он ничего не решает, а только озвучивает чужие решения. Вспомним Обаму и Трампа. Два предыдущих президента находились в здравом уме и при трезвой памяти, но, опять же, абсолютно ничего самостоятельно не решали. Так что без разницы, кто является президентом сша. Другое дело, что даже просто смотреть на идиота противно.