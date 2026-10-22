Налоговая задолженность предприятий Татарстана на 1 октября 2026 года составила 13,7 млрд рублей. Об этом сообщил Раис республики Рустам Минниханов на совещании по итогам исполнения консолидированного бюджета за девять месяцев года.
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