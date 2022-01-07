В Ростове сегодня завершился шахматный фестиваль «Рождественские каникулы-2022»

Шестого января в городском шахматном клубе на Газетном, 92 завершился трехдневный детско-юношеский фестиваль «Рождественские каникулы-2022».
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