Экс-глава миграционного ведомства Самары подозревается в получении взяток

Бывший начальник миграционного управления МВД по Самаре подозревается в получении взятки. По версии следствия, экс-глава ведомства ежемесячно с декабря 2023 по апрель 2024 года получал деньги от коммерсанта, который пользовался услугами иностранцев без соответствующих документов.