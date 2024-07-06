Экс-глава миграционного ведомства Самары подозревается в получении взяток

Бывший начальник миграционного управления МВД по Самаре подозревается в получении взятки. По версии следствия, экс-глава ведомства ежемесячно с декабря 2023 по апрель 2024 года получал деньги от коммерсанта, который пользовался услугами иностранцев без соответствующих документов.
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