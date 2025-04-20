Перемирие по-киевски: ВСУ седьмой раз за сутки обстреляли Горловку кассетными снарядами

ВСУ за сутки совершили семь атак на Горловку в ДНР, несмотря на пасхальное перемирие. Об этом сообщило управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
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