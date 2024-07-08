Главный конструктор о Су-30СМ2: «практически всё, что сейчас имеет РФ, на нём применяется»

По словам конструктора, одна из воинских частей, получив этот самолёт и современное противорадиолокационное оружие, буквально на третий день поразили американский ПЗРК PatriotВоенное обозрение читайте на monocle.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии