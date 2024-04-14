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Байер — Вердер: прогноз на матч 14 апреля 2024, чемпионат Германии

Байер — Вердер: прогноз на матч 14 апреля 2024, чемпионат Германии

14 апреля, в воскресенье, леверкузенский «Байер» на своем поле примет бременский «Вердер» в матче 29-тура немецкой Бундеслиги.

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