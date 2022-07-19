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«Звездные войны» нового «Топ Гана»

«Звездные войны» нового «Топ Гана»

Если бы «Топ Ган: Мэверик» официально вышел в России, был бы скандал. Дело в том, что по сюжету стареющий капитан Питер Митчелл, он же Мэверик, должен подготовить специальную операцию по уничтожению биолаборатории в некой абстрактной стране.

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