«Звездные войны» нового «Топ Гана»

Если бы «Топ Ган: Мэверик» официально вышел в России, был бы скандал. Дело в том, что по сюжету стареющий капитан Питер Митчелл, он же Мэверик, должен подготовить специальную операцию по уничтожению биолаборатории в некой абстрактной стране.