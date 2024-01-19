Свобода давно не там, где ее ищут

ВК

Вадим Ксенофонтов

Автор, Компас, скажите, пожалуйста, а как вы трактуете слово "свобода"? По - философски, так как ваш пост также на тему философии. Вот как назвать действия власти, когда 60% ВВП - это "продукция" банковской и страховой сферы? Той сферы, чья деятельность относится к паразитизму. Когда общественно необходимым полезным трудом в стране занято только 15% трудоспособного населения? Когда потребительские кредиты можно получить в банках только под 22 - 28%. Когда 5% населения владеют состоянием в 90% от общей стоимости? Вам не кажется, что это жесточайшая эксплуатация наемного труда. Не стоит забывать, что современная Россия - это капиталистическое государство (только капитализм по - советски) и ему присущи все отвратительные качества капитализма: эксплуатация человека человеком; прибыль - главная цель, для достижения которой годится абсолютно всё; возникновение олигархической группы, которая и правит всем. Когда здоровье человека поставлено на бизнес рельсы, когда для медика главное не здоровье пациента, а доход, который он может дать этому медику (имею собственный опыт). Отсюда же вытекают образование, культура и т.д. и т.п. И как назвать народ, который допускает такое положение? Про нищету и другие результаты капиталистической системы не буду пока затрагивать. Ответьте хотя бы на эти вопросы.