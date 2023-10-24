Хакнем
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Хакнем

405 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Брагин Андрей
    👍👍👍Дети мигрантов пе...
  • ussurijskij_kazak
    Ага. Разжигают извне. А насилуют и избивают не американцы..Чем грозит критич...
  • Мельников Александр
    Пост написал провокатор! Копает сука под Православие!Терпеливые русски...

Китайский язык в российской школе: опыт, проблемы и перспективы

Китайский язык в российской школе: опыт, проблемы и перспективы

Китайский язык в школах Подмосковья: новый этап сотрудничества России и Китая В рамках укрепления культурных и экономических связей между Россией и Китаем, Московская область делает новый шаг в направлении международного образовательного сотрудничества.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Дмитриев
А.Чехов. &quot;Розовый чулок&quot;. Разбор письма жены в деревню: &quot;Читаешь, как китайскую чертовщину на чайных ящиках.&quot; Китайские иероглифы кажутся непостижимыми своими разнообразием.ИмХо.
Ответить
3 д.

Картина дня

наверх