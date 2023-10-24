Китайский язык в российской школе: опыт, проблемы и перспективы

Китайский язык в школах Подмосковья: новый этап сотрудничества России и Китая В рамках укрепления культурных и экономических связей между Россией и Китаем, Московская область делает новый шаг в направлении международного образовательного сотрудничества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии