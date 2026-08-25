Власти Салехарда начали оснащать теплые остановки «умными» камерами

В Салехарде запустили пилотный проект по защите теплых остановочных комплексов от вандалов. Объекты оборудовали интеллектуальными камерами с аналитическими модулями и громкоговорителями, сообщил глава города Алексей Титовский.
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